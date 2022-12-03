Элина Свитолина провела яркий благотворительный вечер в поддержку Украины
Источник:Элина Свитолина в инстаграмме
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный вечер в поддержку Украины в Монте-Карло. Благодаря ему удалось собрать 175 тысяч евро. В ходе аукциона ей помогал легенда сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
Оба украинских спортсмена являются послами благотворительного фонда United24, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского. Его цель – помощь украинским войскам в защите и Украине в восстановлении государства.
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Яркий благотворительный вечер
В ходе мероприятия провели благотворительный аукцион. Среди лотов были в часности флиска воинов ВСУ и украинский флаг с подписями Президента Украины Владимира Зеленского.
Флиска "ушла с молотка" за 15 тысяч евро. Стоимость флага неизвестна, но он достался известному американскому юристу Томасу Генри.
Спасибо всем, кто помог украинскому народу пережить эту незаконную войну. Победа в будущем ждет Украину,
– написал в инстаграмме юрист.
Благотворительный вечер организован благотворительным фондом Элины Свитолиной. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам, а также на закупку генераторов для Украины, необходимых из-за ударов России по энергетической инфраструктуре нашей страны.
К слову, Элина, которая вместе с Гаэлем Монфисом только недавно стали молодыми родителями, взяла на мероприятие свою дочь. Она очаровала соцсети фото с крошечной Скаи в кулуарах благотворительного вечера.