Элина Свитолина провела яркий благотворительный вечер в поддержку Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный вечер в поддержку Украины в Монте-Карло. Благодаря ему удалось собрать 175 тысяч евро. В ходе аукциона ей помогал легенда сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Оба украинских спортсмена являются послами благотворительного фонда United24, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского. Его цель – помощь украинским войскам в защите и Украине в восстановлении государства.

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Яркий благотворительный вечер

В ходе мероприятия провели благотворительный аукцион. Среди лотов были в часности флиска воинов ВСУ и украинский флаг с подписями Президента Украины Владимира Зеленского.

Флиска "ушла с молотка" за 15 тысяч евро. Стоимость флага неизвестна, но он достался известному американскому юристу Томасу Генри.

Спасибо всем, кто помог украинскому народу пережить эту незаконную войну. Победа в будущем ждет Украину,

– написал в инстаграмме юрист.

Благотворительный вечер организован благотворительным фондом Элины Свитолиной. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам, а также на закупку генераторов для Украины, необходимых из-за ударов России по энергетической инфраструктуре нашей страны.

К слову, Элина, которая вместе с Гаэлем Монфисом только недавно стали молодыми родителями, взяла на мероприятие свою дочь. Она очаровала соцсети фото с крошечной Скаи в кулуарах благотворительного вечера.