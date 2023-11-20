Фантастический камбэк не остался незамеченным: Свитолина претендует на престижную награду WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина смело может занести себе в актив прошлый сезон. Одесситка после декретного отпуска вернулась в элиту мирового тенниса.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список номинантов сезона 2023 года. В список претендентов на награды попала украинка Элина Свитолина.

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Свитолина претендует на награду WTA

WTA включила Светолину в номинацию "Возвращение года" в WTA-туре. Это отличие получает теннисистка, рейтинг которой упал из-за травмы или личных причин, но результаты текущего сезона помогли восстановить свои показатели.

Помимо первой ракетки Украины на получение награды претендуют Маркета Вондроушова (WTA №7), Каролина Мухова (WTA №8), Се Шувей (WTA №701) и Анастасия Павлюченкова (WTA №58).

Напомним, что Элина Свитолина приостановила карьеру на год в связи с декретным отпуском. В октябре 2022 года украинка родила дочь Скай. Также Элина использовала свое время для сбора средств для помощи Украине.

В апреле 2023 года Свитолина вернулась в тур. Через несколько месяцев она выиграла свой 17-й титул в карьере, победив в турнире в Страсбурге. Также украинская теннисистка попала в четвертьфинал Ролан Гаррос и полуфинал Уимблдона. В течение двух месяцев Свитолина выиграла 13 из 16 матчей, подняв свой рейтинг на 481 позицию с 508-го по 27-е.