Борьбы за "золото" не будет: Свитолина проиграла Вондроушовой в 1/2 финала Олимпиады

Элина Свитолина 29 июля сыграла в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио. Маркета Вондроушова остановила первую ракетку Украины.

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) 0:2 (3:6, 1:6)

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Вондроушова не дала пробиться Свитолиной в финал Олимпиады-2020 в Токио.

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Стартовый гейм на подаче Свитолиной остался за чешской теннисисткой. Маркета хитро пыталась в каждом розыгрыше укорачивать мяч, но такие действия довели чешку в равном счете на старте полуфинала – 1:1. Теннисистки все начали сначала. Теннисистки обменялись подарками в виде проигранных геймов на своей подаче.

Девушки шли нога в ногу, показывая интересный теннис на главном корте в Токио – 2:2. Казалось, что Вондроушова легко поведет в счете, но Элине удалось найти свою игру и сыграть сразу два брейка на своей подаче. Но своего чешка уже не отдала – 2:3.

Невероятное везение Вондроушовой

Маркета уверенно вела игру до победы в первом сете – 2:4. Не шла игра у украинки на собственных подачах – два проигранных гейма. Только третий гейм на своей подаче занесла в свой актив украинка – 3:4.

Вондроушова была в шаге от победы в первом сете – 3:5. Что-то невероятное творила чешская теннисистка на корте, она доставала фантастические укороченные удары Элины под сетку. Почти все получалось у Маркеты на корте. Только украинка вела в счете, как сразу в игру включалась соперница.

Первый сет был за Вондроушовой 3:6. Досадная ошибка от Свитолиной при 30:40 в пользу чешки.

Элина не сделала ни одной подачи навылет. Не похожей была подача украинки по сравнению с прошлыми матчами на Олимпиаде. В то же время сделала две двойные ошибки против одной у соперницы.

Проклятие Олимпиады в Токио

Не лучше начала украинка вторую партию – 0:1. Свитолина потеряла еще два брейка во втором гейме и отдала второй подряд розыгрыш Маркете. Чешка уверенно шла к победе и выходу в финал – ужасные 0:3. Элина была разъяренная сама на себя, но ее чрезмерные эмоции мешали на корте.

Лишь в четвертом гейме Элина размочила для себя нули во второй партии – 1:3. Везение в тот день было полностью на стороне Маркеты, которая попадала в линию, даже если казалось, что уже все потеряно – 1:4.

Вондроушова играла очень просто – ждала ошибок Элины. Украинка охотно делала такие подарки сопернице – 1:5. Маркета на своем мяче подавала на матч. Вондроушова с брейком вышла в финал Олимпийских игр – 1:6.

Украинские спортсмены никак не могут получить "золото" Олимпиады в Токио. Какая-то черная полоса или проклятие упало на плечи украинцев. Свитолина будет бороться за "бронзу". Ее соперницей станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Маркета Вондроушова в финале будет бороться за олимпийское "золото" против Белинды Бенчич. Швейцарка в полуфинале переиграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину.