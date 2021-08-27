Свитолина легко вышла в полуфинал в США, отдав сопернице всего один гейм: видео

Элина Свитолина провела свой четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Чикаго (США). Украинская теннисистка легко победила первую ракетку Франции Кристину Младенович.

Элина Свитолина (Украина) – Младенович (Франция) 2:0 (6:1, 6:0)

Лишь 56 минут понадобилось первой ракетке Украины, чтобы выйти в полуфинал американского турнира. Элина Свитолина в двух сетах разбила представительницу Франции.

Читайте также Свитолина выгрызла победу в прерванном матче в США: в четвертьфинале сыграют две украинки

В начале матча обе теннисистки защитили свою подачу – 1:1. Далее в игре была лишь украинка. Элина брала гейм за геймом и не давала никаких шансов сопернице. В итоге – 6:1 первая партия была за Свитолиной. 26-летняя одесситка отдала Кристине лишь один гейм.

Еще хуже дела для Младенович развивались во второй партии – ни одного выигранного гейма. Украинская теннисистка уверенно с брейками завершала розыгрыши, а в последнем шестом гейме и вовсе взяла розыгрыш под ноль – 6:0.

Свитолина легко и уверенно вышла в полуфинал турнира в Чикаго. За матч украинка сделала 4 подачи на вылет, ее очки выигранные на подаче составили 74 процента. Обе теннисистки сделали по две двойные ошибки.

Теперь украинка сыграет против шведки Ребекки Петерсон. 59-я ракетка мира в четвертьфинале переиграла чешку Терезу Мартинцову. Встреча состоится 27 августа.

Свитолина – Младенович видеообзор