Следом за динамовцем: полузащитник сборной Украины официально перебрался в чемпионат Азербайджана
Источник:Инстаграмм ФК Зира
Украинская банда в Азербайджане продолжает набирать новые кадры. Теперь на Запад Азии приехал еще и игрок сборной Украины.
Опорный полузащитник молодежной сборной Украины Эльдар Кулиев покинул закарпатский Минай. Свою карьеру футболист продолжит в азербайджанской Зире.
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Кулиев подписал контракт с новым клубом на 3,5 года до июня 2026-го. Зира отдала Минаю за опорного полузащитника 100 тысяч евро. В то время как Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. За азербайджанский коллектив уже выступает еще один украинец, недавно покинувший киевское Динамо Владислав Кулач. Зира занимает четвертое место в текущем розыгрыше чемпионата Азербайджана.
Карьера Эльдара Кулиева
- Полузащитник – питомец донецкого Шахтера.
- На взрослом уровне дебютировал за Мариуполь.
- В 2021 году присоединился к Минаю. В текущем сезоне провел за закарпатцев 14 матчей и забил один гол.
- В ближайшее время Эльдар отправится с молодежной сборной Украины на Евро-2023.