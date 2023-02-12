Следом за динамовцем: полузащитник сборной Украины официально перебрался в чемпионат Азербайджана

12 февраля 2023, 11:54
Читати новину українською

Источник:

Инстаграмм ФК Зира

Украинская банда в Азербайджане продолжает набирать новые кадры. Теперь на Запад Азии приехал еще и игрок сборной Украины.

Опорный полузащитник молодежной сборной Украины Эльдар Кулиев покинул закарпатский Минай. Свою карьеру футболист продолжит в азербайджанской Зире.

Достойно внимания С верхушки раздался отказ: эксигровец Динамо мог оказаться в московском Локомотиве

Кулиев подписал контракт с новым клубом на 3,5 года до июня 2026-го. Зира отдала Минаю за опорного полузащитника 100 тысяч евро. В то время как Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. За азербайджанский коллектив уже выступает еще один украинец, недавно покинувший киевское Динамо Владислав Кулач. Зира занимает четвертое место в текущем розыгрыше чемпионата Азербайджана.

Карьера Эльдара Кулиева

  • Полузащитник – питомец донецкого Шахтера.
  • На взрослом уровне дебютировал за Мариуполь.
  • В 2021 году присоединился к Минаю. В текущем сезоне провел за закарпатцев 14 матчей и забил один гол.
  • В ближайшее время Эльдар отправится с молодежной сборной Украины на Евро-2023.

Автор: Роман Колодрубський