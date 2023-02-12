Следом за динамовцем: полузащитник сборной Украины официально перебрался в чемпионат Азербайджана

Украинская банда в Азербайджане продолжает набирать новые кадры. Теперь на Запад Азии приехал еще и игрок сборной Украины.

Опорный полузащитник молодежной сборной Украины Эльдар Кулиев покинул закарпатский Минай. Свою карьеру футболист продолжит в азербайджанской Зире.

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Кулиев подписал контракт с новым клубом на 3,5 года до июня 2026-го. Зира отдала Минаю за опорного полузащитника 100 тысяч евро. В то время как Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. За азербайджанский коллектив уже выступает еще один украинец, недавно покинувший киевское Динамо Владислав Кулач. Зира занимает четвертое место в текущем розыгрыше чемпионата Азербайджана.

Карьера Эльдара Кулиева