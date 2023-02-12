Опорний півзахисник молодіжної збірної України Ельдар Кулієв покинув закарпатський Минай. Свою кар'єру футболіст продовжить у азербайджанській Зірі.
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Кулієв підписав контракт з новим клубом на 3,5 роки, до червня 2026-го. Зіра віддала Минаю за опорного півзахисника 100 тисяч євро. В той час, як Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро. За азербайджанський колектив уже виступає ще один українець, Владислав Кулач, який нещодавно покинув київське Динамо. Зіра посідає четверте місце у поточному розіграші чемпіонату Азербайджану.
Кар'єра Ельдара Кулієва
- Півзахисник – вихованець донецького Шахтаря.
- На дорослому рівні дебютував за Маріуполь.
- У 2021-му році приєднався до Минаю. У поточному сезоні провів за закарпатців 14 матчів та забив один гол.
- Найближчим часом Ельдар відправиться з молодіжною збірною України на Євро-2023.