Опорний півзахисник молодіжної збірної України Ельдар Кулієв покинув закарпатський Минай. Свою кар'єру футболіст продовжить у азербайджанській Зірі.

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Кулієв підписав контракт з новим клубом на 3,5 роки, до червня 2026-го. Зіра віддала Минаю за опорного півзахисника 100 тисяч євро. В той час, як Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро. За азербайджанський колектив уже виступає ще один українець, Владислав Кулач, який нещодавно покинув київське Динамо. Зіра посідає четверте місце у поточному розіграші чемпіонату Азербайджану.

Кар'єра Ельдара Кулієва