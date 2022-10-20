Лунин скромно прокомментировал "сухой" матч за Реал: Андрей приятно удивил знанием испанского

Андрей Лунин провел свой шестой поединок в рамке ворот Реала. 19 октября мадридский клуб уверенно одолел на выезде Эльче (0:3).

Украинский голкипер помог Реалу укрепить лидерство и преимущество над Барселоной в турнирной таблице Ла Лиги. После победы Андрей Лунин поделился впечатлениями от поединка.

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Лунин: Важно, что мы победили и взяли 3 очка

Вратарь сборной Украины дал комментарий на испанском языке и приятно удивил его знанием. Напомним, что футболист переехал в Испанию в 2018-м, покинув луганскую Зорю.

Матч был сложным из-за трех незасчитанных голов. У них было 2 – 3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли 3 очка,

– сказал Андрей.

Лунин прокомментировал матч Эльче – Реал: смотрите видео

Поединок против Эльче стал для Лунина вторым "сухим" матчем в футболке Реала. В общей сложности провел в сезоне-2022/2023 шесть встреч, в которых пропустил 4 гола.

Отметим, что Куртуа похвалил своего конкурента из Украины за сейвы в игре против Эльче.

Скорее всего, что в следующем матче против Севильи в воротах мадридского клуба выйдет восстановившийся от повреждения Тибо Куртуа. Украинец близок к тому, что снова надолго потеряет игровую практику в официальных поединках.