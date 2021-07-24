Эквадорец выиграл велогонку с невероятным финишем на Олимпиаде, украинец Будяк – 56-й
24 июля 2021 , 13:11Читати новину українською
Источник:24 канал
В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио завершилась 234-километровая групповая велогонка. Украинский велогонщик Анатолий Будяк показал 56 место.
Победителем заезда стал представитель Эквадора Ричард Карапас, который проехал дистанцию за 6 часов 5 минут и 26 секунд. Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, а третья позиция досталась словенскому Таддею Погачару.
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Анатолий Будяк стал 56-м с отставанием от чемпиона на 11 минут и 27 секунд.
- Карапас выиграл всего лишь второе олимпийское золото в истории Эквадора. Первое в 1996 году в Атланте в ходьбе на 20 км выиграл Джефферсон Перес.