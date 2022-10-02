Бросало в разные стороны, но только не в сектор, – Бех-Романчук о ярком дебюте в тройном

Прошедший сезон был дебютным для Марины Бех-Романчук в тройном прыжке. Легкоатлетка прокомментировала свою дебютную награду уже на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Бех-Романчук: В крыше поехали "свежими" и "зелеными"

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Марина Бех-Романчук рассказала о непростых условиях в Дохе, с которыми столкнулись легкоатлеты. Спортсмены ожидали сильные порывы ветра, которые разбрасывали в секторе.

Стоит прочесть Будем "выживать" в этих новых условиях, – Бех-Ромачнук о спорной системе, которая "ворует" медали

Украинка призналась, что не могла даже ожидать того, что с первого раза сможет запрыгнуть на медаль в тройном прыжке, ведь до конца не понимала свой функционал на начало сезона.

"Перед стартом сезона имела разговор со своими менеджерами, которые спрашивали: "Марино, какие соревнования ты будешь пропускать, а где примешь участие?". Мы очень долго выбирали, где будем стартовать, а где нет. Ведь выбор этого сезона был у меня действительно Что касается соревнований в Дохе, то поехали туда еще "свежими" и "зелеными"... Фактически, я еще не знала, чего могу от себя ожидать. Конечно, у меня были контрольные тренировки, но их не было настолько много, чтобы понять свой функционал до конца. Рассчитывала, что смогу начать сезон с 14,40 – 14,50", – рассказала Марина.

"В До сих пор прощупывала все особенности нового вида"

Бех-Романчук отметил, что такой ветер помогает в ее родных скачках в длину, но сильно помешает в тройном. Марина осталась довольна своим стартом и наградой в Дохе. Ведь получить медаль в таких сложных условиях требует много усилий и хорошей подготовки.

В До сих пор легкоатлетов ждало настоящее испытание и соревнование с сильным ветром. Если когда-то во время таких условий на длине могла с уверенностью сказать: "Вау, круто". Так что в тройном было все наоборот, сложно было справиться с порывами ветра, который был еще одним препятствием. Мне пока сложно передать словами, насколько сильно этот ветер препятствовал в секторе. Меня бросало в разные стороны, но только не в сектор. Но, наконец, получился очень хороший результат, остались только положительные эмоции. В Дохе прощупали все особенности нового вида,

– ответила легкоатлетка.

К сожалению, из-за плотного графика соревнований у организаторов этапа Бриллиантовой лиги не было права на перенос соревнований из-за погодных условий. Только мужчине шест сместили на следующий день в манеж.

"Тогда организаторы Бриллиантовой лиги отменили только мужскую шест, ведь такие погодные условия несли угрозу для жизни спортсменов. Все другие виды провели. О переносе речь не шла, ведь пришедший в Доху циклон принес с собой такую ​​плохую погоду не на один день. Ждать улучшения погодных условий никто не мог. Поэтому на следующий день в манеж перенесли только шест", – призналась Бех-Романчук.