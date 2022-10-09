Доказываем всему миру, что Украина победит, – Магучих, возглавившая рейтинг прыжков в высоту

Ярослава Магучих провела яркий сезон на фоне войны в Украине. Легкоатлетка вошла сразу в два мировых легкоатлетических рейтинга по итогам сезона.

В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Ярослава Магучих рассказала, имеет ли для нее большое значение попадание в такие рейтинги.

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Магучих: Никогда не ставлю цели попасть в топ-3

Уроженка Днепра возглавила рейтинг лучших прыжков в высоту и вошла в топ-3 общего мирового списка.

Магучих призналась, что никогда не ставит целью попасть в такие рейтинги, которые являются для нее бонусом к ее прыжкам. Место в таких мировых списках позволяет напомнить миру об Украине и ужасных событиях, которые принес с собой "русский мир".

Никогда не ставлю цель попасть в топ-3. Конечно, очень хочется высоко прыгать и показывать свои результаты. Я знаю, что могу и готова прыгать, ведь я многое для этого тренируюсь. Рейтинг – это бонус к моим прыжкам. Это очень крутой результат, потому что в рейтинге снова появляется "Ukraine",

– рассказала легкоатлетка.

Магучих заверила, что стадион и события, где они общаются со СМИ, фронт украинских легкоатлетов после 24 февраля.

"Фанаты со всего мира, которые следят за легкой атлетикой, могут увидеть, откуда я родом. В этом сезоне все мнения были связаны исключительно с Украиной. Каждый из нас борется на своем фронте. Стадион, события, где мы общаемся с прессой и рассказываем ей, что сейчас происходит в Украине, это фронт легкоатлетов нашей страны", – ответила Ярослава.

Также прыгунья в высоту поделилась впечатлениями от нынешней атмосферы на соревнованиях. Ярослава откровенно рассказала, что получала немало поддержки от иностранных "коллег по цеху". Они просто не понимают, как наши легкоатлеты так удачно выступают, когда в Украине идет война против России.

"Мы всегда поддерживаем друг друга до и после соревнований на международной арене. Но после начала полномасштабного вторжения девушки и парни стали больше спрашивать у нас о ситуации в Украине. Чувствуем большую поддержку не только среди легкоатлетов, но и фанатов. Все спрашивают о нашей и безопасности Наших родных, также часто слышим вопрос: "Как там в Украине?" Где вы сейчас?". Но большинство из них волнует вопрос: "Как мы продолжаем до сих пор так хорошо выступать, учитывая сложное время для нашей страны?", – сказала Магучих.

Такая ситуация лишь мотивирует спортсменов завоевывать медали, чтобы доказывать всему миру, что Украина победит,

– добавила легкоатлетка.