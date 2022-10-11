Экс-боксер Валуев цинично намекнул, что массированный обстрел Украины - ответ за Крымский мост

Депутат госдумы, а в прошлом боксер Николай Валуев показал свою недоразвитость. Бывший спортсмен дерзко отреагировал на ракетные обстрелы Украины.

10 – 11 октября Россия массово обстреливает Украину. За день по нашей стране прилетает немалый десяток ракет и дронов. К сожалению, такие обстрелы уносят жизни мирных украинцев.

Читайте также Спортсмены из России могут отправиться на войну против Украины в специальном добровольческом отряде

Валуев: Принцип улицы должен быть соблюден

Свое несуразное слово об обстреле Украины в своем телеграмм-канале выразил небитый жизнь Николай Валуев. Бывший боксер цинично намекнул, что сине-желтая страна должна понести наказание за удары по Крымскому мосту, пише 24 канал.

Валуев назвал такой ответ принципом улицы, который должен быть соблюден. Депутат добавил к своей реакции фотографию украинцев, делающих селфи на фоне большой марки с подбитым Крымским мостом.

В принципе, чтоб не перечислять. Просто доброе утро. У охотников говорят: "Гусак ушел". А осень теплая, могла бы еще на севере посидеть. Но ведь не терпелось, полыхнули взрывом по мосту. Теперь радости уменьшится, тем более украинтернет повис. Сразу скажу, никакой "победы" здесь нет. Дядя Сэм в восторге. Но принцип улицы должен быть соблюден. Так что ловите гусей, не плачьте,

– написал бывший боксер.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, а в конце того же месяца Валуев получил повестку. Бывший боксер заверил, что пойдет в военкомат, но кое-что заговорился в своем обращении.