Экс-вратаря сборной разнесли вдребезги после его возмущения санкциями против спорта России

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вступился за отстраненных от соревнований спортсменов. После чего попал под верх критики со стороны фанатов.

Говорит, что спорт вне политики

Бывший вратарь санкт-петербургского Зенита вступился за российских спортсменов, отстраненных от соревнований на фоне нападения России на украинскую территорию. Вячеслав Малафеев раскритиковал это решение и назвал дисквалификацию дикостью.

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По мнению эксголкипера, спорт должен быть вне политики. Малафеев написал эмоциональный пост с медалями по международным соревнованиям, из-за чего столкнулся с многочисленной критикой.

"С учетом всех тенденций и новых вводимых санкций может те же УЕФА и ФИФА захотят отобрать все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Заберут медали и вычеркнут из истории Победы ЦСКА и Зенита в Кубке УЕФА?Можно ожидать все от этого спортивного "мира", вплоть до того, что Льва Яшина лишат "Золотого мяча" – это будет дикостью всего спорта в целом. Спорт, который вне политики? , на западе об этом никогда не слышали", – написал бывший вратарь страны-агрессора.

Малафеев "наехал" на западные страны.

Получил на орехи

Люди под новостью на сайте Sport.ru вылили целую гору критики в сторону Малафеева. Читатели вспомнили голкиперу концерт-митинг, который 18 марта прошел на "Лужниках". Когда на сцену вышли российские спортсмены, да еще и буквой "Z" на костюмах. Такой символ изображен на российской военной технике, ворвавшейся в Украину с войной.

Один из читателей предложил Малафееву сделать тату на лбу в виде буквы "Z". Чтобы все понимали, кто есть кто.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк вышел на сцену с чужой наградой Олимпиады-2016.

Что известно о Вячеславе Малафееве