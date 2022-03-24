Говорит, что спорт вне политики

Бывший вратарь санкт-петербургского Зенита вступился за российских спортсменов, отстраненных от соревнований на фоне нападения России на украинскую территорию. Вячеслав Малафеев раскритиковал это решение и назвал дисквалификацию дикостью.

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По мнению эксголкипера, спорт должен быть вне политики. Малафеев написал эмоциональный пост с медалями по международным соревнованиям, из-за чего столкнулся с многочисленной критикой.

"С учетом всех тенденций и новых вводимых санкций может те же УЕФА и ФИФА захотят отобрать все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Заберут медали и вычеркнут из истории Победы ЦСКА и Зенита в Кубке УЕФА?Можно ожидать все от этого спортивного "мира", вплоть до того, что Льва Яшина лишат "Золотого мяча" – это будет дикостью всего спорта в целом. Спорт, который вне политики? , на западе об этом никогда не слышали", – написал бывший вратарь страны-агрессора.

Малафеев "наехал" на западные страны.

Получил на орехи

Люди под новостью на сайте Sport.ru вылили целую гору критики в сторону Малафеева. Читатели вспомнили голкиперу концерт-митинг, который 18 марта прошел на "Лужниках". Когда на сцену вышли российские спортсмены, да еще и буквой "Z" на костюмах. Такой символ изображен на российской военной технике, ворвавшейся в Украину с войной.

Один из читателей предложил Малафееву сделать тату на лбу в виде буквы "Z". Чтобы все понимали, кто есть кто.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк вышел на сцену с чужой наградой Олимпиады-2016.

Что известно о Вячеславе Малафееве