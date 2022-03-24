Говорит, что спорт вне политики
Бывший вратарь санкт-петербургского Зенита вступился за российских спортсменов, отстраненных от соревнований на фоне нападения России на украинскую территорию. Вячеслав Малафеев раскритиковал это решение и назвал дисквалификацию дикостью.
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По мнению эксголкипера, спорт должен быть вне политики. Малафеев написал эмоциональный пост с медалями по международным соревнованиям, из-за чего столкнулся с многочисленной критикой.
"С учетом всех тенденций и новых вводимых санкций может те же УЕФА и ФИФА захотят отобрать все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Заберут медали и вычеркнут из истории Победы ЦСКА и Зенита в Кубке УЕФА?Можно ожидать все от этого спортивного "мира", вплоть до того, что Льва Яшина лишат "Золотого мяча" – это будет дикостью всего спорта в целом. Спорт, который вне политики? , на западе об этом никогда не слышали", – написал бывший вратарь страны-агрессора.
Малафеев "наехал" на западные страны.
Получил на орехи
Люди под новостью на сайте Sport.ru вылили целую гору критики в сторону Малафеева. Читатели вспомнили голкиперу концерт-митинг, который 18 марта прошел на "Лужниках". Когда на сцену вышли российские спортсмены, да еще и буквой "Z" на костюмах. Такой символ изображен на российской военной технике, ворвавшейся в Украину с войной.
Один из читателей предложил Малафееву сделать тату на лбу в виде буквы "Z". Чтобы все понимали, кто есть кто.
Напомним, российский гимнаст Иван Куляк вышел на сцену с чужой наградой Олимпиады-2016.
Что известно о Вячеславе Малафееве
- Всю свою карьеру провел в Зените. За это время сыграл 441 матч, в которых пропустил 436 голов и отыграл 163 поединка на ноль.
- Малафеев – легенда русской сборной и Зенита.
- В 2016 году повесил бутсы на гвоздь.