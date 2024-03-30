Экс-владельцу украинского футбольного клуба объявили подозрение в госизмене: в чем обвиняется

С начала полномасштабного вторжения украинская нация консолидировалась, чтобы отбиться от оккупанта и защитить свою землю. Однако, к сожалению, были и те, кто предал свое государство.

Одним из таких стал бывший владелец и президент футбольного клуба Мир из Горностаевки Иван Доценко. Он активно начал сотрудничать с россиянами после оккупации, за что получил подозрение в государственной измене.

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Перешел на сторону врага и пропагандирует "русский мир"

Соответствующий документ был выдан Херсонской областной прокуратурой. Доценко сейчас продолжает успешно работать в сфере аграрного бизнеса и любезно раздает интервью пропагандистским СМИ. Он также был депутатом Новотроицкого поселкового совета от ОПЗЖ.

Сообщается, что Иван Доценко склонял жителей села Горностаевка к сотрудничеству с оккупантами и заставлял сотрудников своего предприятия "Агрофирма Мир" участвовать в незаконном референдуме о присоединении Херсонской области к России. В случае отказа угрожал увольнением.

Что инкриминируют Ивану Доценку:

Предоставление иностранному государству или организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, что совершено в условиях военного положения

регистрацию агрофирмы "Мир" и уплаты налогов в бюджет страны-агрессора с целью обеспечения поступления средств, которые могут быть использованы для вооруженных действий против Украины

организацию транспортировки сельскохозяйственных продуктов с оккупированной территории в морские порты России и временно оккупированной территории АР Крым с целью дальнейшего экспорта в другие страны под видом экспортной продукции России

обеспечение ремонта и восстановления поврежденной военной техники вооруженных сил России, предоставление сельскохозяйственной техники для строительства и обустройства фортификационных сооружений вооруженных сил России

экспорт сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения экономической стабильности страны-агрессора

обеспечение военных России жильем, пищевыми продуктами и продовольственно-бытовыми средствами для поддержания их боеспособности и оборонно-наступательных возможностей.

И это далеко не полный список. На основании вышеперечисленных пунктов, Иван Иванович Доценко подозревается в совершении уголовного преступления согласно части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Документ о подозрении в госизмене Ивану Доценку / Фото с ХОАФ

. Иван Доценко владел клубом Мир Горностаевка, который основан в 1994 году. Команда пять сезонов выступала в чемпионате Украины среди любителей и Кубке лиги. Была победителем чемпионата в 2010 году. Мир также является 5-кратным чемпионом Херсонской области, а с 2011 по 2019 год имел профессиональный статус и выступал во Второй лиге.