Экс-тренер Карпат возглавил Львов
5 сентября 2021 , 19:31Читати новину українською
Источник:24 канал
ПФК Львов после отставки Анатолия Бессмертного определился с главным тренером. Команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.
Как сообщили источники 24 канала, официально о назначении Дулуба главным тренером ПФК Львов будет объявлено в понедельник, 6 сентября.
К теме Львов остался без тренера: Бессмертный подал в отставку
Дулуб и ПФК Львов уже заключили контракт. Белорусского тренера представили футболистам 5 сентября.
Дулуб возвращается в Украину
- 55-летний тренер имеет опыт работы в Украине. В 2016 – 2017 годах Дулуб возглавлял львовские Карпаты, которые боролись за выживание.
- В 2017 году Дулуба назначили в одесский Черноморец.
- Кроме Украины, Дулуб работал в Беларуси и Казахстане. Последним местом работы тренера был футбольный клуб Крумкачи из Минска.