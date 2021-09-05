Экс-тренер Карпат возглавил Львов

5 сентября 2021 , 19:31
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Источник:

24 канал

ПФК Львов после отставки Анатолия Бессмертного определился с главным тренером. Команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.

Как сообщили источники 24 канала, официально о назначении Дулуба главным тренером ПФК Львов будет объявлено в понедельник, 6 сентября.

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Дулуб и ПФК Львов уже заключили контракт. Белорусского тренера представили футболистам 5 сентября.

Дулуб возвращается в Украину

  • 55-летний тренер имеет опыт работы в Украине. В 2016 – 2017 годах Дулуб возглавлял львовские Карпаты, которые боролись за выживание.
  • В 2017 году Дулуба назначили в одесский Черноморец.
  • Кроме Украины, Дулуб работал в Беларуси и Казахстане. Последним местом работы тренера был футбольный клуб Крумкачи из Минска.
В сезоне-2021/2022 Львов провел 6 матчей в чемпионате Украины. В пассиве команды 4 поражения и 2 ничьи.
Автор: Михайло Гема