"Фьюри ждет очень тяжелый бой": Экс-тренер Джошуа назвал фаворита боя века

Ричи Вудалл поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Бывший тренер Энтони Джошуа больше склоняется к победе Тайсона Фьюри.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Читайте также Тренер экс-соперника Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Ричи Вудалл о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший тренер британской звезды хевивейта Энтони Джошуа. По словам Ричи Вудалла, который работал с Эй Джеем в любителях, "Цыганский король" является фаворитом боя века.

"Фьюри ждет очень тяжелый бой против Усика, но Тайсон в отличной физической форме. Поэтому мы очень близки к ответу относительно фаворита.

На самом деле я выбираю Фьюри. Просто он слишком большой для Усика. Я не могу дождаться этого боя", – сказал Бенте.

Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за повреждения британца. Бой перенесли на 18 мая.