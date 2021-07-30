Экс-соперник Ломаченко внезапно объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2012 года и двукратный претендент на титулы в легком весе среди профессионалов Люк Кэмпбелл объявил об уходе из бокса.

Британец принял решение посвятить себя семье и поблагодарил своих фанатов за поддержку и понимание в инстаграме.

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"После долгих размышлений я принял решение, что сейчас повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса. Последний год в боксе дался мне тяжело. Из-за невероятно длинного тренировочного лагеря я смог лишь несколько дней побыть со своим новорожденным ребенком, а также провел Рождество вдали от близких мне людей, находясь на другом конце света.

Именно в эти моменты ты осознаешь, что по-настоящему важно в жизни. Я воплотил свои мечты, и достиг куда большего, чем мог себе когда-либо представить", – написал боксер.

Карьера Кэмпбелла и бой с Ломаченко

Кэмпбелл в последний раз выходил на ринг в январе 2021 года, когда отправил в нокдаун раскрученного американского проспекта Райана Гарсию, но все же впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Вершиной боксерского пути Люка Кэмпбелла стал бой с Василием Ломаченко в августе 2019 года – британец проиграл единогласным решением судей и упустил шанс стать чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.