Лучше будет за решеткой: экс-подопечного Шевченка приговорили к 6 годам заключения

Итальянский полузащитник Дженоа Маноло Портанова получил 6-летний срок в тюрьме. Он был признан виновным в групповом изнасиловании 21-летней девушки.

Футболист совершил насилие с двумя другими мужчинами. Один из которых родной дядя Портанов, которого также осудили на аналогичный срок.

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Инцидент произошел 30 мая 2021 года во время вечеринки в Сиене. Ранее Портанов и двое других подозреваемых были отправлены под домашний арест. Однако после 10 месяцев расследования, объединившего ряд допросов и просмотров мобильных телефонов, исполняющий обязанности прокурора решил их арестовать. Портанова же утверждал, что секс был по взаимному согласию.

Маноло Портанова – питомец «Ювентуса», он успел провести за первую команду 4 матча. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 1 гол и 2 ассиста в 14 матчах за "Дженоа" во всех турнирах.