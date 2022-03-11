Экс-игрок сборной Украины Ващук эвакуировался с семьей из Гостомеля

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук находился в Гостомеле вместе со своей семьей. К счастью, экс-футболисту удалось эвакуироваться.

"Мир нам всем"

Легендарный защитник сообщил в своем инстаграме, что 10 марта его семья успешно эвакуировалась из Гостомеля. Экс-игрок Динамо отметил, что теперь его семья в безопасности, все приходят в себя.

Варте уваги Російські військові втретє обстріляли стадіон Десни: фото розрух

Друзья! Вчера с детьми выехали гуманитарным коридором из Гостомеля. Все хорошо, приходим в сознание. Спасибо всем, кто поддерживал. Все будет хорошо. Мира нам всем,

– написал экс-игрок в своем инстаграме.

Ващук с семьей выбрался из Гостомеля / Фото из инстаграма экс-играка

27 февраля Ващук сообщал, что находится в Гостомеле в подвале с детьми, укрываясь от обстрелов.

Владислав Ващук сыграл 63 матча за национальную сборную Украины. Кроме Динамо, он играл за Спартак, Черноморец, Львов и Волынь.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!