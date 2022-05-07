Экс-игрок сборной Украины покинул Россию: он не хочет "кормить" враждебную страну
Источник:Цыганик LIVE
Максим Калиниченко был одним из украинских футболистов, которые играли и работали в чемпионате России. Бывший игрок сборной Украины покинул страну-агрессора после того, как враг начал полномасштабное вторжение в его родное государство.
Цыганик: У Калиниченко очень четкая проукраинская позиция
Уже во второй день войны журналист Игорь Цыганик сконтактировался с Максимом Калиниченко, проживавшим до 24 февраля во враждебной стране. По словам представителя СМИ, бывший футболист сборной Украины заявил, что не хочет иметь ничего общего со страной, убивающей его земляков.
Читайте также Минай подарил еще один внедорожник на нужды украинской армии
Вроде бы Калиниченко уехал за границу, но журналист не называет точного места нахождения экспозащитника. После выезда из России бывший игрок отправился в Польшу, где остановился у своего друга Войцеха Ковалевского. Но потом переехал в другое место.
Максим Калиниченко не живет в Москве. На другой день войны мы с ним созвонились, поговорили, и он сказал, что собирается уезжать из Москвы, потому что там ему оставаться опасно. Да и вообще он не хочет иметь ничего общего с этой страной. Насколько я понимаю, сейчас он за границей. У него очень четкая проукраинская позиция. Он вообще не желает быть связан с Россией. Сейчас он находится за ее пределами,
– рассказал Цыганик.
Отметим, что до сих пор в стране-оккупанта работают уже бывшие игроки сборной Украины Иван Ордец и Анатолий Тимощук. Последний недавно вылез на праздновании Зенита, ставшего чемпионом. Тимощук радовался "золотому", когда в его родной Украине над головами людей летают ракеты.
Что известно о Максиме Калиниченко
- За свою карьеру футболист поиграл за ряд клубов – Днепр, Таврию и московский Спартак.
- В апреле 2014 года повесил бутсы на гвоздь.
- 47 раз выходил в футболке сборной Украины на футбольное поле, отличившийся 7 голами.
- После чего приступил к тренерской карьере. Являлся ассистентом тренера, а впоследствии и главным наставником в Металлист-2.
- С 2017 по 2018 год работал помощником в житомирском Полесье.
- В 2019 году направился в Россию, где в футбольном клубе Родина Москва стал ассистентом тренера.
- Уже в 2021 возглавил латвийскую Ригу, с которой проработал до мая того же года.
- В настоящее время находится без работы.