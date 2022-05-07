Экс-игрок сборной Украины покинул Россию: он не хочет "кормить" враждебную страну

Максим Калиниченко был одним из украинских футболистов, которые играли и работали в чемпионате России. Бывший игрок сборной Украины покинул страну-агрессора после того, как враг начал полномасштабное вторжение в его родное государство.

Цыганик: У Калиниченко очень четкая проукраинская позиция

Уже во второй день войны журналист Игорь Цыганик сконтактировался с Максимом Калиниченко, проживавшим до 24 февраля во враждебной стране. По словам представителя СМИ, бывший футболист сборной Украины заявил, что не хочет иметь ничего общего со страной, убивающей его земляков.

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Вроде бы Калиниченко уехал за границу, но журналист не называет точного места нахождения экспозащитника. После выезда из России бывший игрок отправился в Польшу, где остановился у своего друга Войцеха Ковалевского. Но потом переехал в другое место.

Максим Калиниченко не живет в Москве. На другой день войны мы с ним созвонились, поговорили, и он сказал, что собирается уезжать из Москвы, потому что там ему оставаться опасно. Да и вообще он не хочет иметь ничего общего с этой страной. Насколько я понимаю, сейчас он за границей. У него очень четкая проукраинская позиция. Он вообще не желает быть связан с Россией. Сейчас он находится за ее пределами,

– рассказал Цыганик.

Отметим, что до сих пор в стране-оккупанта работают уже бывшие игроки сборной Украины Иван Ордец и Анатолий Тимощук. Последний недавно вылез на праздновании Зенита, ставшего чемпионом. Тимощук радовался "золотому", когда в его родной Украине над головами людей летают ракеты.

Что известно о Максиме Калиниченко