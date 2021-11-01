Экс-игрок сборной Украины Тимощук перевез контрабанду икон в Россию и получил грамоту от "ДНР"

Надежда Навроцкая, бывшая жена бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала о том, куда подевалась коллекция украинских икон, которая принадлежит бывшему капитану национальной команды.

Во время супружеской жизни с Надеждой Навроцкой Тимощук собрал коллекцию дорогих икон. Но после развода он забрал ее вместе с собой в Россию.

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Контрабандой в особо крупном размере (около 10 миллионов евро) Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и тому подобное. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Тимощук завез это, якобы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но по сути нельзя вывозить такие ценности из Украины,

– сказала она.

Кроме этого, бывшая жена футболиста рассказала, что Тимощук смог спокойно вывезти свое имущество из Донецка и даже получил грамоту от самопровозглашенного правительства так называемой ДНР.

"А из Донецка тоже Тимощук вывез через свои связи наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства "ДНР". Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он за ветром", – добавила бывшая жена.

Тимощук работает в Зените с 2017 года