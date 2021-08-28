Экс-игрок сборной Украины Цитаишвили получил дебютный вызов в сборную Грузии

28 августа 2021 , 10:56
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Источник:

официальный сайт грузинской футбольной федерации

Полузащитник Динамо, грузин Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Черноморец, впервые сможет сыграть за сборную Грузии после получения грузинского паспорта.

Цитаишвили получил свой дебютный вызов в сборную Грузии. Игрок вызван на матчи отбора к ЧМ-2022.

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Нападающий казанского Рубина Хвича Кварацхелия из-за полученной травмы не сможет помочь сборной Грузии в матчах, которые пройдут в сентябре. Главный тренер Вилли Саньоль решил вызвать вместо травмированного Кварацхелии Цитаишвили.

  • Сборной Грузии предстоит сыграть со сборными Косово (2 сентября) и Испании (5 сентября) в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Кроме того, "крестоносцы" проведут товарищеский поединок с Болгарией (8 сентября).

Что известно о Цитаишвили

Ранее Цитаишвили выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. После Георгий решил выступать за сборную Грузии и получил грузинский паспорт в мае 2021 года.

В этом сезоне Георгий Цитаишвили отыграл за Черноморец два матча, в которых результативными действиями не отмечался.

Автор: Юрій Семенюк