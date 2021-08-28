Экс-игрок сборной Украины Цитаишвили получил дебютный вызов в сборную Грузии

Полузащитник Динамо, грузин Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Черноморец, впервые сможет сыграть за сборную Грузии после получения грузинского паспорта.

Цитаишвили получил свой дебютный вызов в сборную Грузии. Игрок вызван на матчи отбора к ЧМ-2022.

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Нападающий казанского Рубина Хвича Кварацхелия из-за полученной травмы не сможет помочь сборной Грузии в матчах, которые пройдут в сентябре. Главный тренер Вилли Саньоль решил вызвать вместо травмированного Кварацхелии Цитаишвили.

Сборной Грузии предстоит сыграть со сборными Косово (2 сентября) и Испании (5 сентября) в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Кроме того, "крестоносцы" проведут товарищеский поединок с Болгарией (8 сентября).

Что известно о Цитаишвили

Ранее Цитаишвили выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины. После Георгий решил выступать за сборную Грузии и получил грузинский паспорт в мае 2021 года.

В этом сезоне Георгий Цитаишвили отыграл за Черноморец два матча, в которых результативными действиями не отмечался.