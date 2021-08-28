Цитаішвілі отримав свій дебютний виклик до збірної Грузії. Гравець викликаний на матчі відбору до ЧС-2022.

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Нападник казанського Рубіна Хвіча Кварацхелія через отриману травму не зможе допомогти збірній Грузії в матчах, які пройдуть у вересні. Головний тренер Віллі Саньоль вирішив викликати замість травмованого Кварацхелія Цитаішвілі.

Збірній Грузії належить зіграти зі збірними Косово (2 вересня) і Іспанії (5 вересня) в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Крім того, "хрестоносці" проведуть товариський поєдинок з Болгарією (8 вересня).

Що відомо про Цитаішвілі

Раніше Цитаішвілі виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України. Після Георгій вирішив виступати за збірну Грузії і отримав грузинський паспорт у травні 2021 року.

У цьому сезоні Георгій Цитаішвілі відіграв за Чорноморець два матчі, в яких результативними дії не відзначався.