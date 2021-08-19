Экс-игрок сборной Украины в 44 года возобновил карьеру

Клуб Второй лиги Волчанск оформил переход хавбека Олега Шелаева. 44-летний футболист подписал контракт до конца сезона.

Последний раз на профессиональном уровне он играл 2 мая 2014 года в составе Металлиста против Черноморца (1:1). После этого выступал на любительском уровне за ВПК-Агро, Волчанск, Днепр 1918.

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В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает 12 место в группе Б. Волчанск также стартует в Кубке Украины. В Полтаве он сыграет с любительской Олимпией с Савинцы.

Что известно о карьере Шелаева

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был Металлист, за который он играл с 2009-го по 2014 год. До этого он защищал цвета Зари, Шахтера, Днепра, донецкого Металлурга и Кривбасса.

В 2017 – 2020 годах футболист уже играл за Волчанск на любительском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютировал во второй лиге.