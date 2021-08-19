Останній раз на професійному рівні він грав 2 травня 2014 року в складі Металіста проти Чорноморця (1:1). Після цього виступав на любительському рівні за ВПК-Агро, Вовчанськ, Дніпро 1918.

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У перших чотирьох турах команда Андрія Березовчука набрала 4 очки і займає 12 місце в групі Б. Вовчанськ також стартує в Кубку України. У Полтаві він зіграє з аматорської Олімпією з Савинці.

Що відомо про кар'єру Шелаєва

Вихованець луганського футболу, в активі якого 36 матчів і 1 гол за збірну України, не виступав на професійному рівні з 2014 року. Останнім клубом Шелаєва був Металіст, за який він грав з 2009-го по 2014 рік. До цього він захищав кольори Зорі, Шахтаря, Дніпра, донецького Металурга і Кривбасу.

У 2017 – 2020 роках футболіст вже грав за Вовчанськ на аматорському рівні. Цього року представник Харківської області дебютував у Другій лізі.