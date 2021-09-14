Украинский футболист поборол рак и сыграл впервые за 18 месяцев
Источник:24 канал
Форвард карагандинского Шахтера Арамис Кузин впервые сыграл в официальном матче за 1,5 года. В 2020 году в Кузина диагностировали рак костей.
В феврале 2021-го после химиотерапии началась ремиссия. Уже летом стал игроком Шахтера из Караганды, за который дебютировал 12 сентября.
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Что известно про Кузина
22-летний канадский футболист с 2017-го по 2019 год играл за Оболонь и был какой-то период в СК Днепр-1. В 2020 году подписал контракт с датским Ольборгом, но в том же году у Кузина диагностировали рак костей. Контракт с датским клубом был расторгнут.
Арамис Кузин родился в 1998 году в Торонто. Он сын Игоря Кузина – бывшего баскетболиста киевского Будивельника и юношеской сборной Украины по баскетболу.