Чувствовал себя неудачником: победитель ЛЧ признался, что хотел покончить жизнь самоубийством
Источник:Daily Mail
После окончания профессиональной карьеры немало спортсменов сталкиваются с проблемами, ведь не знают, что делать дальше. Одним из таких стал бывший футболист Ливерпуля Стивен Уорнок.
Английский экс-защитник рассказал, что плохие мысли едва не довели его до трагического решения. Он думал даже над тем, чтобы покончить с собой.
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Не мог найти себя после окончания карьеры
По словам Ворнока, он смотрел на свою карьеру и думал, что потерпел неудачу. Это давило на него морально и психологически.
"Я думал, что у меня была страшная карьера. Я перешел в Ливерпуль, затем в Блэкберн, Астон Виллу, затем в Лидс, и я просто продолжал идти вниз. Помню, я всегда думал, как я мог опуститься до такого уровня.
После завершения карьеры, я думаю, люди уходят из футбола и просто думают, что жизнь наладится. Но речь идет о том, что принесет тебе этот кайф, что принесет тебе волнение в жизни. Если ты найдешь это быстро, все будет хорошо, но ты должен это найти", – рассказал Стивен.
Однако он в течение долгого времени не мог этого сделать и такая ситуация едва не довела экс-футболиста до рокового решения.
В какой-то момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил старому другу. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь,
– признался Ворнок.
Со временем англичанин переосмыслил свою карьеру и это вернуло его к жизни. Важную роль в этом сыграли дети:
"Потом я начал больше общаться со своими детьми, они заметили во мне изменения, и у меня появилось чувство, что, оглянувшись на свою карьеру, я не чувствую разочарования. Я увидел позитивный оттенок, осознал, чего я достиг за свою карьеру".Важно. Также проблемы после окончания карьеры имел еще один экс-игрок Ливерпуля Джейми Кэссиди. Впрочем он выбрал для себя совсем другой путь и пошел в криминал. Недавно он был приговорен к 13 годам заключения за контрабанду наркотиков.
Что известно о Стивене Уорноке
- Воспитанник Ливерпуля, который находился в системе клуба с 1998 по 2007 год
- За основной состав "красных" провел 67 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами
- Завоевал с Ливерпулем 3 трофея, в частности, стал триумфатором ЛЧ-2004/2005
- Большую часть карьеры провел в АПЛ
- Закончил выступления на профессиональном уровне в 2018 году.