Відчував себе невдахою: переможець ЛЧ зізнався, що хотів закінчити життя самогубством

Після закінчення професійної кар'єри чимало спортсменів стикаються з проблемами, адже не знають, що робити далі. Одним з таких став колишній футболіст Ліверпуля Стівен Ворнок.

Англійський ексзахисник розповів, що погані думки ледь не довели його до трагічного рішення. Він думав навіть над тим, щоб накласти на себе руки.

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Не міг знайти себе після закінчення кар'єри

За словами Ворнока, він дивився на свою кар'єру та думав, що зазнав невдачі. Це давило на нього морально та психологічно.

"Я думав, що в мене була страшна кар'єра. Я перейшов до Ліверпуля, потім у Блекберн, Астон Віллу, потім у Лідс, і я просто продовжував йти вниз. Пам'ятаю, я завжди думав, як я міг опуститись до такого рівня.

Після завершення кар'єри, я думаю, люди йдуть з футболу та просто думають, що життя налагодиться. Але йдеться про те, що принесе тобі цей кайф, що принесе тобі хвилювання в житті. Якщо ти знайдеш це швидко, все буде гаразд, але ти маєш це знайти", – розповів Стівен.

Проте він протягом довгого часу не міг цього зробити й така ситуація ледь не довела ексфутболіста до фатального рішення.

Якоїсь миті я подумував про те, щоб накласти на себе руки. Я був у такому стані, коли з'являлися думки, що з мене вистачить, поки не подзвонив старому другу. Я весь час говорю йому, що він врятував мені життя,

– зізнався Ворнок.

Згодом англієць переосмислив свою кар'єру й це повернуло його до життя. Важливу роль у цьому зіграли діти:

"Потім я почав більше спілкуватися зі своїми дітьми, вони помітили в мені зміни, і в мене з'явилося почуття, що, озирнувшись на свою кар'єру, я не відчуваю розчарування. Я побачив позитивний відтінок, усвідомив, чого я досяг за свою кар'єру".

Що відомо про Стівена Ворнока

Вихованець Ліверпуля, який перебував у системі клубу з 1998 по 2007 рік

За основний склад "червоних" провів 67 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами

Здобув з Ліверпулем 3 трофеї, зокрема, став тріумфатором ЛЧ-2004/2005

Більшу частину кар'єри провів у АПЛ

Закінчив виступи на професійному рівні у 2018 році.