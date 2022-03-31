Экс-игрок Динамо рассказал о спортсменах, которые берут в руки оружие во время войны в Украине

Все больше спортсменов становится в защиту Украины. Бывший футболист Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко высказал свое мнение по поводу атлетов, которые бросают спорт и берут в руки оружие.

Леоненко: Спортсмены должны быть на своих местах

Футбольный эксперт считает, что спортсмены должны приносить победу Украине на своем спортивном фронте, а не военном. Виктор Леоненко спрашивал Александра Алиева, который отправился в терроборону, умеет ли тот хотя бы стрелять.

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По мнению бывшего динамовца, игроки, продолжающие представлять Украину на футбольном поле, сделают гораздо больше для страны, чем идущие воевать.

Он поставил в пример Александра Усика, который был в терробороне, а теперь отправился в Чехию, чтобы начать подготовку к реваншу против Энтони Джошуа.

Спортсмены должны быть на своих местах. Я у Алиева спросил: «Ты хоть из автомата умеешь стрелять?». Чтобы из пистолета еще, но из автомата – это ведь не так просто. Это нужно тренироваться, можно и себе в ногу выстрелить. Дело не в том, что ты смел или не смел. Я говорю о профессионализме. Зозуля, Зинченко, Ярмоленко сделают большее в своих странах. Лучше, конечно, быть на своих местах. Вот какая от них здесь польза? Саня Усик здесь был, он поехал сейчас сразиться. Скорее всего, он больше для страны сделает, особенно если победит,

– сказал Леоненко.

К слову, Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу. Игрок Колоса заявил, что пока в Украине идет война, он даже думать о футболе не будет.

Что известно о Викторе Леоненко