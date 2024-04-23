Более выгодная покупка: экс-игрок Челси перед дерби сравнил трансфер Мудрика и звезды Арсенала

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный матч 29 тура Английской Премьер-лиги. Арсенал на "Эмирейтс" будет принимать Челси.

В этом лондонском дерби Михаил Мудрик имел шансы выступать за "канониров", но в январе 2023 года перешел к "синим", которые перебили трансферное предложение. Вместо него на позицию левого вингера команду Артеты пополнил Леандро Троссард, который обошелся дешевле и сейчас демонстрирует более стабильные выступления.

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Оценка игры Мудрика от Джо Коула

Экс-игрок Челси и сборной Англии Джо Коул сравнил эти трансферы. По словам англичанина, он понимает, почему фанаты Арсенала думают сейчас, что Троссард оказался лучшим приобретением, чем Мудрик, но экс-футболист не исключает возможности, что в будущем они передумают.

Троссард проделал великолепную работу. Его пригласили специально для того, что он показывает на поле, но Мудрик все равно может оказаться более выгодной покупкой. Многое будет зависеть от того, насколько Михаил будет готов учиться, развиваться и становиться лучше. Мудрик приехал из другой страны, которая находится на расстоянии нескольких миль от Англии по уровню футбола. Ему надо понять, что он может и чего не может делать,

– заявил Джо Коул.

Бывший полузащитник "синих" подчеркнул, что украинец попал в нестабильную команду, к тому же он молодой игрок, которому надо развиваться и становиться более плавным в движениях:

"Он один из игроков, на которых я смотрю и думаю: "Я хотел бы его тренировать". Есть так много вещей, которые он может сделать лучше, чем то, что он делает. Ему это понравится, но ему нужно сесть и по-настоящему отточить несколько основ, и это сделает его более эффективным".

Джо Коул также добавил, что, несмотря на не лучший старт в Англии, он бы не отдавал украинца в аренду, ведь он имеет все возможности развиваться в Челси.

Я исключил бы отправку его в аренду. Нет ничего, чему он не мог бы научиться в Челси, но это на его совести. Ему приходится брать уроки на ходу. Фанаты также должны поддержать его. Пока Мудрик усердно работает и демонстрирует хороший язык тела, это не подлежит обсуждению, болельщики должны поддерживать его, потому что игрок этого заслуживает,

– сказал Коул.

Отметим, что в нынешнем сезоне Леандро Троссард провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи, на счету Мудрика – 35 поединков (6 голов и 2 ассиста).

Что известно о Джо Коуле

Бывший игрок сборной Англии

На клубном уровне больше всего матчей провел за Челси и Вест Хэм

С "синими" завоевал 9 трофеев, в частности 3 чемпионства в АПЛ

Закончил карьеру в 2018 году.

. Лондонское дерби между Арсеналом и Челси начнется в 22:00. Сейчас "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а команда Почеттино расположилась на девятой строчке.