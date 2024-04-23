У цьому лондонському дербі Михайло Мудрик мав шанси виступати за "канонірів", але в січні 2023 року перейшов до "синіх", які перебили трансферну пропозицію. Натомість на позицію лівого вінгера команду Артети поповнив Леандро Троссард, який обійшовся дешевше та наразі демонструє більш стабільні виступи.

До теми Мудрик вже забивав Арсеналу: чи зможе Челсі зупинити команду Зінченка на шляху до чемпіонства

Оцінка гри Мудрика від Джо Коула

Ексгравець Челсі та збірної Англії Джо Коул порівняв ці трансфери. За словами англійця, він розуміє, чому фанати Арсенала думають зараз, що Троссард виявився кращим придбанням, ніж Мудрик, але ексфутболіст не виключає можливості, що в майбутньому вони передумають.

Троссард зробив чудову роботу. Його запросили спеціально для того, що він показує на полі, але Мудрик все одно може виявитися вигіднішою покупкою. Багато залежатиме від того, наскільки Михайло буде готовий вчитися, розвиватися й ставати кращим. Мудрик приїхав з іншої країни, яка знаходиться на відстані кількох миль від Англії за рівнем футболу. Йому треба зрозуміти, що він може та чого не може робити,

– заявив Джо Коул.

Колишній півзахисник "синіх" підкреслив, що українець потрапив у нестабільну команду, до того ж він молодий гравець, якому треба розвиватись та ставати плавнішим у рухах:

"Він один із гравців, на яких я дивлюся та думаю: "Я хотів би його тренувати". Є так багато речей, які він може зробити краще, ніж те, що він робить. Йому це сподобається, але йому потрібно сісти та по-справжньому відточити кілька основ, і це зробить його більш ефективним".

Джо Коул також додав, що, попри не найкращий старт в Англії, він би не віддавав українця в оренду, адже він має всі можливості розвиватися в Челсі.

Я виключив би відправку його в оренду. Немає нічого, чого він не міг би навчитися в Челсі, але це на його совісті. Йому доводиться брати уроки на ходу. Фанати також мають підтримати його. Поки Мудрик старанно працює та демонструє хорошу мову тіла, це не підлягає обговоренню, уболівальники повинні підтримувати його, тому що гравець на це заслуговує,

– сказав Коул.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Леандро Троссард провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та віддав 2 результативні передачі, на рахунку Мудрика – 35 поєдинків (6 голів та 2 асисти).

Довідка. Лондонське дербі між Арсеналом та Челсі розпочнеться о 22:00. Наразі "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ, а команда Почеттіно розташувалася на дев'ятій сходинці.

Що відомо про Джо Коула