Экс-футболист Шахтера остался без клуба: им интересовалось Динамо

Бывший футболист Шахтера Андрей Тотовицкий остался без клуба перед зимним трансферным окном. Полузащитник покинул черниговскую Десну.

У футболиста закончился контракт

Десна 21-го декабря объявила, что Тотовицкий покидает клуб. Сообщается, что стороны решили не продолжать сотрудничество.

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Контракт футболиста с Десной был действителен до 31-го декабря 2021 года.

Тотовицкий присоединился к Десне зимой 2020 года. В Чернигове полузащитник сыграл 47 матчей, в которых забил 16 голов. На его счету 9 голевых передач.

Тотовицким интересовалось Динамо

Недавно ресурс Meta Ratings информировал, что Тотовицкий может поехать на зимние сборы вместе с Динамо.

28-летний футболист якобы может стать зимним новичком киевлян. Окончательное решение должен принять наставник Динамо Мирча Луческу.

Тогда пресс-аташе Десны Александр Шевченко в комментарии Tribuna.com опроверг информацию о переходе Тотовицкого в Динамо.

Тотовицкий – воспитанник донецкого Шахтера. Андрей выступал за Мариуполь, Зарю и бельгийский Кортрейк. В начале карьеры был в Динамо U-17.