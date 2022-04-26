Экс-футболист сборной Украины подарил военным автомобиль и кормит терроборону

Бывший футболист Черноморца Кирилл Ковальчук рассказал, как помогает украинской армии приближать победу Украины в войне против России. Экс-игрок делает очень многое для ВСУ.

Ковальчук: Пришлось все отдать

35-летний Кирилл Ковальчук делает большое дело. Бывший футболист отдал свой автомобиль в пользование воинской части. Ресторан одессита кормит ребят, вступивших в территориальную оборону. Но это не все, чем помогает армии Ковальчук.

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Подарил одну машину воинской части, помогаем всем, что можем. Мы кормим терроборону едой, которая осталась в моем ресторане. Еды было, наверное, на 10 тысяч долларов, так что пришлось все отдать. Также отдал для терробороны шезлонги, потому что людям холодно спать на постах,

– рассказал экс-футболист сборной Украины.

"У всех одна цель – быстрее победить"

Бывший игрок Черноморца искренне радуется сплоченности украинцев, которые с 24 февраля удивили весь мир. Ковальчук добавил, что сейчас у украинского народа только одна цель – победить окуппантов.

"Радит, что в этой ситуации все очень сплотились. Наверное, в этом и есть наша сила: в том, что мы едины. У всех одна цель – чтобы быстрее победить. Именно победить, потому что назад отступать никто не хочет. Задача только одна. – победить. Конечно, хочется, чтобы это было быстрее, но понимаем, что противник использует противозаконные средства", – ответил полузащитник.

Что известно о Кирилле Ковальчуке