Экс-футболист сборной Украины подарил военным автомобиль и кормит терроборону
Источник:"Футбол 1/2/3"
Бывший футболист Черноморца Кирилл Ковальчук рассказал, как помогает украинской армии приближать победу Украины в войне против России. Экс-игрок делает очень многое для ВСУ.
Ковальчук: Пришлось все отдать
35-летний Кирилл Ковальчук делает большое дело. Бывший футболист отдал свой автомобиль в пользование воинской части. Ресторан одессита кормит ребят, вступивших в территориальную оборону. Но это не все, чем помогает армии Ковальчук.
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Подарил одну машину воинской части, помогаем всем, что можем. Мы кормим терроборону едой, которая осталась в моем ресторане. Еды было, наверное, на 10 тысяч долларов, так что пришлось все отдать. Также отдал для терробороны шезлонги, потому что людям холодно спать на постах,
– рассказал экс-футболист сборной Украины.
"У всех одна цель – быстрее победить"
Бывший игрок Черноморца искренне радуется сплоченности украинцев, которые с 24 февраля удивили весь мир. Ковальчук добавил, что сейчас у украинского народа только одна цель – победить окуппантов.
"Радит, что в этой ситуации все очень сплотились. Наверное, в этом и есть наша сила: в том, что мы едины. У всех одна цель – чтобы быстрее победить. Именно победить, потому что назад отступать никто не хочет. Задача только одна. – победить. Конечно, хочется, чтобы это было быстрее, но понимаем, что противник использует противозаконные средства", – ответил полузащитник.
Что известно о Кирилле Ковальчуке
- Бывший центральный полузащитник, успевший поиграть в Украине, Турции, Казахстане, Молдове и вражеской России.
- Последним клубом в карьере Ковальчука был казахстанский Ордабас.
- В Украине поиграл за Днепр-2, Таврию, Черноморец и Металлист. В стране-агрессоре дважды выступал за Томск.
- За карьеру провел 294 матча, в которых забил 12 голов и сделал 7 ассистов.