В воскресенье, 14 июля, состоялся финал Евро-2024 между Испанией и Англией. В одном из баров Москвы, где транслировали матч, экс-футболиста, а ныне спортивного эксперта Андрея Канчельскиса избили.

Андрей Канчельскис уроженец Украины, он играл в составе Динамо Киев и Шахтер Донецк. Также экс-футболист выступал за английский гранд Манчестер Юнайтед.

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Инцидент в баре

Сообщают, что Андрей сам начал драку. Он некоторое время ссорился с одним посетителем бара, а затем ударил его в челюсть. В ответ Канчельскис получил также по голове и потерял сознание.

Сначала сотрудники заведения собственноручно пытались помочь экс-футболисту, но все же вызвали врачей. Они обнаружили у Андрея травму голову и помогли ему на месте.

Канчельскис родился в Кропивницком в семье украинки и литовца. Дебютировал в Динамо, затем перешел в Шахтер, а оттуда в Манчестер Юнайтед.

Андрей Канчельскис сначала полномасштабного вторжения в Украину не покинул страну-враг. Экс-футболист продолжает работать экспертом в студиях спортивных шоу.