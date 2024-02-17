"Усик – убийца": известный боксер назвал фаворита боя века в хевивейте

Бывший чемпион мира Фернандо Варгас поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Король дивизиона должен определиться 18 мая.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Экс-чемпион мира считает Усика фаворитом боя с Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира в первом среднем весе Фернандо Варгас. По его словам, шансы на победу выше у украинского боксера.

"Они оба мне нравятся. Но наш менеджмент работает с Усиком, он тоже убился. Так что, мы должны выбирать наших и это Усик.

Повлияет ли рассечение на Тайсона? Ему нужно будет очень осторожным. Надеюсь, рассечение заживет. Посмотрим, как оно будет", – сказал Варгас.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.