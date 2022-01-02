Экс-чемпион мира назвал украинского боксера, который лучше Усика и Ломаченко

Бывший российский боксер Григорий Дрозд заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик по уровню достижений не могут сравняться легендарным Владимиром Кличко.

Дрозд: Они прошли примерно треть этого пути

Экс-чемпион мира подчеркнул, что титулованным украинским боксерам, как Ломаченко и Усик, следует поработать, чтобы сравниться с достижениями Кличко-младшего.

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Знаете, Василий Ломаченко и Александр Усик, конечно, прекрасные, замечательные, талантливые ребята, но для того, чтобы сравниться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало,

– сказал Дрозд.

Боксер отметил, что Василий и Александр продемонстрировали достаточно хорошие результаты. Однако, по его мнению, это только треть того, что сделал Владимир.

"Я думаю, что они, видимо, прошли примерно треть этого пути. Володя Кличко – это легенда номер один хевивейта, всемирно признанная. Саша – великий молодец, Вася – тоже, но пока их рядом ставить нельзя", – подчеркнул экс-чемпион мира .