Экономить придется каждую копейку, – Брынзак об отсутствии Украины на юниорском ЧМ

Юниорская сборная Украины по биатлону не выступит на чемпионате мира в США. Президент Федерации биатлона назвал новые детали.

Брынзак не хочет, чтобы спортсменов критиковали

Ранее отмечалась, что юниорская сборная не отправится на чемпионат мира из-за проблем с визой. Однако глава ФБУ Брынзак назвал новые детали.

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По словам специалиста, проблемы с визой действительно были, но даже несмотря на ее отсутствие вряд ли спортсмены поехали бы в США.

"С этим чемпионатом ситуация непростая. Даже если не учитывать визовые проблемы, нам буквально некого было туда везти. Почти половина команды тех, для кого мы оформили визы – еще неделю назад были с омикроном. И представьте – отправлять туда спортсменов, ослабленных коронавирусом плюс в другой часовой пояс плюс на высоту без должной акклиматизации", – заявил Брынзак.

Поехать, чтобы занимать 70-е места и потом подвергать спортсменов незаслуженной критике? Ведь мало кто захочет разбираться – почему получился такой результат, все смотрят только на позицию в финишном протоколе,

– подчеркнул президент ФБУ.

"Сэкономим для более качественной летней подготовки"

Также Брынзак добавил, что такая поездка дорого обошлась бы команде. Поэтому лучше эти средства вложить в качественную летнюю подготовку, считает глава Федерации.

"Лучше мы деньги от этой поездки, а только билеты на человека стоят 2 тысячи евро, сэкономим для более качественной летней подготовки. Потому что я еще не знаю – что нам останется после безмедальной Олимпиады, но уже понятно, что будет непросто, и экономить придется каждую копейку", – добавил Брынзак.

В американском Солт-Лейк-Сити 23-го февраля стартует юниорский чемпионат мира.