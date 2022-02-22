Бринзак не хоче, аби спортсменів критикували

Раніше зазначалася, що юніорська збірна не відправиться на чемпіонат світу через проблеми із візою. Проте очільник ФБУ Бринзак назвав нові деталі.

До теми Юніорська збірна України з біатлону пропустить чемпіонат світу через проблеми з візою

За словами фахівця, проблеми з візою дійсно були, але навіть попри її відсутність навряд чи спортсмени поїхали б у США.

"З цим чемпіонатом ситуація непроста. Навіть якщо не враховувати візові проблеми, нам буквально не було кого туди везти. Майже половина команди тих, для кого ми оформили візи – ще тиждень тому були з омікроном. І уявіть – відправляти туди спортсменів, ослаблених коронавірусом плюс в інший часовий пояс плюс на висоту без належної акліматизації", – заявив Бринзак.

Поїхати, щоб займати 70-і місця і потім піддавати спортсменів незаслуженій критиці? Адже мало хто захоче розбиратися – чому вийшов такий результат, усі дивляться лише на позицію у фінішному протоколі,

– наголосив президент ФБУ.

"Заощадимо для якіснішої літньої підготовки"

Також Бринзак додав, що така поїздка дорого обійшлася б команді. Тому краще ці кошти вкласти в якісну літню підготовку, вважає очільник Федерації.

"Краще ми гроші від цієї поїздки, а лише квитки на людину коштують 2 тисячі євро, заощадимо для якіснішої літньої підготовки. Тому що я ще не знаю – що нам залишиться після безмедальної Олімпіади, але вже зрозуміло, що буде непросто і економити доведеться кожну копійку", – додав Бринзак.

До слова. У американському Солт-Лейк-Сіті 23-го лютого стартує юніорський чемпіонат світу.