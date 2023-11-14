Нападающий Зари, едва не устроивший махач с экс-тренером, самовольно покинул команду, – СМИ

Не только Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера Зари после поражения в Лиге конференций от Маккаби Тель-Авив. Стало известно, что теперь еще и у клуба могут возникнуть проблемы с ключевым футболистом группы атаки.

Речь идет о панамском форварде Зари Эдуардо Герреро. 23-летний футболист вернулся на Родину прямо после матча Зари в Лиге конференций против Маккаби Тель-Авив, в котором еще тогда команда Валерия Кривенцова проиграла сопернику со счетом 1:3.

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Из-за своих эмоций уже пропустил матч УПЛ

Несмотря на то, что легионер должен был вернуться с командой в Украину, чтобы помочь Заре в домашнем матче УПЛ против черкасского ЛНЗ. А уже после этого поединка поехать в расположение сборной Панамы.

Однако Герреро решил самовольно покинуть команду. Тем самым Эдуардо пропустил игру против дебютанта УПЛ, в котором Заря уже исполняющий обязанности главного тренера Юрия Коваля, неожиданно уступила гостям 1:2.

По информации того же источника, в перерыве матча Заря – Маккаби Тель-Авив между Кривенцовым и Герреро чуть не вспыхнула потасовка. После эмоциональности Эдуардо уже не вышел на футбольное поле в поединке Лиги конференций.

Именно поэтому панамец мог самовольно покинуть "мужиков", который не знал, что после матча Валерий Кривенцов уйдет в отставку с поста главного тренера Зари.

Не исключено, что после матчей за сборную Панамы Герреро вернется в расположение украинского клуба, где его с большой вероятностью ждать штраф.

Отметим, что в ноябре 2023-го сборная Панамы проведет два четвертьфинальных поединка Лиги наций КОНКАКАФ против Коста-Рики – 17 ноября и 21 ноября.

Герреро пришел к Заре летом 2023 года, когда подписал контракт до конца июня 2027 года. В футболке "мужиков" нападающий уже провел 26 матчей (11 голов и 6 ассистов).

Дела Зари в УПЛ идут просто провально. Команда из Луганска после 12-ти сыгранных матчей опустилась на 14-е место турнирной таблицы первенства, набрав всего 10 баллов.