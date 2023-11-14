Мова йде про панамського форварда Зорі Едуардо Герреро. 23-річний футболіст повернувся на Батьківщину прямо після матчу Зорі у Лізі конференцій проти Маккабі Тель-Авів, у якому ще тоді команда Валерія Кривенцова програла супернику з рахунком 1:3.

До теми Екстренер Зорі ледь не побився з легіонером команди у перерві матчу Ліги конференцій, – ЗМІ

Через свої емоції вже пропустив матч УПЛ

Попри те, що легіонер повинен був повернутись із командою в Україну, аби допомогти Зорі у домашньому матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ. А вже після цього поєдинку поїхати у розташування збірної Панами.

Однак Герреро вирішив самовільно покинути команду. Тим самим Едуардо пропустив гру проти дебютанта УПЛ, у якому Зоря вже виконувача обов'язків головного тренера Юрія Коваля, несподівано поступилась гостям 1:2.

За інформацією того ж джерела, у перерві матчу Зоря – Маккабі Тель-Авів між Кривенцовим та Герреро ледь не спалахнула бійка. Після емоційностей Едуардо вже не вийшов на футбольне поле у поєдинку Ліги конференцій.

Саме через це панамець міг самовільно покинути "мужиків", який не знав, що після матчу Валерій Кривенцов піде у відставку з посади головного тренера Зорі.

Не виключено, що після матчів за збірну Панами Герреро повернеться у розташування українського клубу, де на нього з великою ймовірністю чекати штраф.

Відзначимо, що у листопаді 2023-го збірна Панами проведе два чвертьфінальні поєдинки Ліги націй КОНКАКАФ проти Коста-Рики – 17 листопада та 21 листопада.

Нагадаємо! Герреро прийшов до Зорі влітку 2023-го, коли підписав контракт до кінця червня 2027-го року. У футболці "мужиків" нападник вже провів 26 матчів (11 голів та 6 асистів).

Справи Зорі в УПЛ йдуть просто провально. Команда з Луганська після 12-ти зіграних матчів опустилась на 14-те місце турнірної таблиці першості, набравши лише 10 балів.