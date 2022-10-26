16-летний бомбардир переписал историю Палмейраса: видео первого гола бразильского вундеркинда

Бразильский нападающий Палмейраса Эдрик стал самым молодым бомбардиром в истории клуба. Голеадорский рекорд держался больше века.

В поединке 34-го тура бразильской Серии А Палмейрас обыграл на выезде Атлетико Паранаэнсе (3:1). По завершении первой половины игры гости проигрывали хозяевам 0:1. После перерыва в игру вступил юный форвард Палмейраса Эдрик. Уже на 59-й минуте матча он сравнял счет, а позже оформил дубль.

Читайте также Днепр-1 попытается во второй раз отправить Аполлон в футбольный нокаут: прогноз на Лигу конференций

Видео гола Эдрика

В возрасте 16 лет 3 месяца и 4 дня Эдрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. Бывший рекорд держался 106 лет и принадлежал Эйтору, который свой первый мяч за "зелено-белых" забил в 16 лет 11 месяцев и 14 дней. Интересно, что Эйтор является самым лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 327 забитых мячей.

Для Эдрика этот матч стал всего 4-м в профессиональной карьере. Юноше прочат большое футбольное будущее. К 16-летнему вундеркинду проявляют интерес гранды европейского футбола – Реал, Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Клаусула форварда по контракту с Палмейрасом составляет 60 миллионов евро. Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдрика в 15 миллионов евро. Ровно столько же стоит украинский бриллиант Шахтера Михаил Мудрик .

Добавим, что в составе Палмейраса, который в чемпионате уверенно шагает к чемпионству, играет эксигрец киевского Динамо Дуду. В матче против Атлетико Паранаэнсе 30-летний бразилец сыграл 85 минут, но результативными действиями не отличился.