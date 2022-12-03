Разъяренный Кавани разбил монитор VAR после матча с Ганой: видео инцидента

Звездный состав сборной Уругвая не выполнил задачу выхода из группы на ЧМ-2022. От бессилия футболисты "селесте" выплескивали свой гнев на техническую аппаратуру.

На чемпионате мира 2022 в Катаре завершились матчи группового этапа. Одной из неожиданностей Мундиаля стал вылет сборной Уругвая.

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Разочарованию футболистов "селесте" не было предела. Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани от ярости опрокинул монитор VAR, когда узнал, что его команда не смогла пробиться в 1/8 финала ЧМ-2022.

Видео инцидента из Кавани

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа сборная Уругвая победила Гану со счетом 2:0. Но из-за лучшей разницы голов в плей-офф попала команда Южной Кореи. Еще одним участником 1/8 финала от группы Н стала сборная Португалии.

, что Уругвай впервые с 2006 года не смог попасть в плей-офф. Эдинсон Кавани принял участие в трех поединках Мундиаля-2022, но результативными действиями не отличился.