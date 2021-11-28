Эберг победила в спринте в Эстерсунде: Белосюк лучшая среди украинок

В шведском Эстерсунде в воскресенье, 28 ноября, состоялась спринтерская гонка у женщин в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Украину представляли 5 спортсменок.

Успех хозяйки стадиона

Почти в самом начале гонки шведская биатлонистка Анна Эберг не оставила никакой интриги. Биатлонистка отличилась удачной и быстрой стрельбой, а благодаря хорошим показателям на дистанции сумела занять первое место.

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Представительница Франции Анаис Шевалье-Буше также без ошибок отработала на огневом рубеже, но оказалась на второй строчке. От шведки она отстала на 11 секунд.

За бронзу зацепилась норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, она единственная биатлонистка на подиуме, которая допустила ошибки на огневом рубеже.

Как выступили украинки

Лучшей среди украинок стала Елена Билосюк, она удачно отработала на огневых рубежах и заняла 24 место. Недалеко от зачетной зоны на 44-м месте финишировала Вита Семеренко, она один раз промахнулась во время стрельбы.

Для Юлии Джимы гонка завершилась также не лучшим образом, она дважды не попала в мишень и заняла в итоге 50 место. Несмотря на два промаха Екатерина Бех расположилась еще ниже – на 77 позиции.

А вот для Валентины Семеренко гонка оказалась совсем провальной. На последнем огневом рубеже украинка промахнулась 4 раза. Она финишировала 99-й.

Кубок мира по биатлону, Эстерсунд, спринт у женщин

1. Ганна Еберг (Швеция, 0+0) 19:01.5

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0) +11.3

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0 + 1) + 15.4

…

24. Елена Белосюк (Украина, 0+0) +1:22.1

44. Вита Семеренко (0 + 1) +1: 52.0

50. Юлия Джима (1+1) +2: 01.1

77. Екатерина Бех (1+1) +2: 27.8

99. Валентина Семеренко (0+4) +3:21.