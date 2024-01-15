Самая большая сенсация раунда на AO-2024: Ястремская разгромила чемпионку Уимблдона – видео

В понедельник, 15 января, стартовал второй игровой день турнира Australian Open. В одном из матчей встречались Даяна Ястремская и Маркета Вондроушова.

Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова 2:0 (6:1, 6:2)

Украинская спортсменка пробилась в основную сетку соревнований, преодолев 3 круга квалификации. Она была явным аутсайдером в матче с действующей чемпионкой Уимблдона, но смогла удивить всех фанатов тенниса, пишет 24 Канал.

Читайте также Психопат на корте: российский теннисист оконфузился позорным поступком на АО-2024

23-летняя украинка в двух сетах за 77 минут деклассировала седьмую ракетку мира, отдав той только 3 гейма. Теперь Даяна вышла вперед 2:1 в очных встречах.

В течение матча Ястремская совершила 2 эйса и столько же двойных ошибок, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 7 из 8 геймов на своей подаче.

После матча она написала на камере "Слава Украине!" и дала эмоциональный комментарий, в котором рассказала о родной стране и еще раз напомнила миру, что война продолжается.

Чтобы рассказать о ситуации в Украине несколько секунд не будет достаточно. Я горжусь Украиной, украинцами – воинами и гражданскими. Когда я была в Брисбене, перед моей игрой ракета попала в дом бабушки. Было сложно играть. Мы должны помнить и дать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь быть украинкой,

– заявила Ястремская.

Во втором круге соревнований Даяна Ястремская сыграет против россиянки Варвары Грачевой, которая в 2023 году изменила гражданство и теперь представляет Францию.

Смотрите видеообзор матча Ястремская – Вондроушова