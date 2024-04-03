Третья ракетка Украины уступила в Чарлстоне после "сухой" победы в первом сете

На турнире серии WTA 500 в Чарлстоне состоялись первые матчи 1/16 финала. В одном из них Даяна Ястремская встречалась с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Магда Линетт – Даяна Ястремская 2:1 (0:6, 6:4, 6:3)

Это была четвертая очная встреча между соперницами. Поединок длился 1 час 48 минут и закончился первой победой третьей ракетки Польши в истории противостояний теннисисток, пишет 24 Канал.

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Старт матча был полностью за Даяной Ястремской. Украинка взяла первый сет "под ноль", не дав сопернице шансов ни в одном гейме, кроме последнего, где полька имела 3 брейк-поинта.

Во второй партии ситуация на корте изменилась. Между теннисистками наблюдалась равная борьба, в которой Даяна Ястремская постоянно догоняла соперницу. Решающим стал десятый гейм. украинка на подаче взяла в нем первое очко, но после этого Магда Линетт выиграла три розыгрыша подряд и с первого сетбола закрыла партию – 6:4.

В третьем сете теннисистки очень уверенно играли на своей подаче и в нем состоялся лишь один брейк, который сделала полька в шестом гейме. В итоге, Магда Линетт одержала победу со счетом 6:3

В течение матча Даяна Ястретская сделала 1 эйс и 3 двойные ошибки, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 8 из 12 геймов на своей подаче.

. После исторического полуфинала на Australian Open-2024 украинская теннисистка провела 9 матчей, в которых одержала лишь три победы.

Отметим, что в Чарлстоне в одиночном разряде Украину представляют еще 3 теннисистки: Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Элина Свитолина. Свои первые матчи они проведут вечером 3 апреля.