Во время гонки Формулы-1 в Сингапуре на трассу выбежала огромная ящерица: забавное видео эпизода

21 сентября 2024, 22:47
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Автор: Анатолий Дерека

В Сингапуре несколько раз вывешивали красные флаги во время сессий. Сначала на пути гонщиков оказалось животное, а позже - авария с участием Феррари.

В эти выходные в Сингапуре проходит 18-й этап Формулы-1 сезона-2024. На треке уже состоялись практические заезды и квалификация для определения стартового положения пилотов на гран-при.

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Курьезное гран-при Сингапура

Во время одного из заездов на трассе произошел курьезный момент. Большая ящерица неожиданно пробралась на трек и побежала по дороге навстречу гонщикам.

Ящерица на трассе в Сингапуре:

Стюардам пришлось вывесить красные флаги и убрать дикое животное. Только после этого сессия была восстановлена. К счастью, ни ящерица, ни пилоты не пострадали.

Отметим, что квалификация завершилась крайне неудачно для Феррари. Во-первых, Карло Сайнс допустил дикую ошибку, не вписавшись в поворот. Испанец въехал в отбойник.

Видео аварии Карлоса Сайнса:

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Более того, его партнер по команде Шарль Леклер выехал за пределы трассы, поэтому ему не засчитали круг. Он финишировал девятым, а Сайнс – десятым. Победителем квалификации стал пилот Макларен Лендо Норрис, который опередил Макса Ферстаппена (Ред Булл) и Льюиса Хэмилтона (Мерседес).

Результаты квалификации гран-при Сингапура:

  1. Лендо Норрис (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Оскар Пиастри (Макларен)
  6. Нико Хюлькенберг (Хаас)
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  8. Юки Цунода (РБ)
  9. Шарль Леклер (Феррари)
  10. Карлос Сайнс (Феррари)