Во время гонки Формулы-1 в Сингапуре на трассу выбежала огромная ящерица: забавное видео эпизода

В Сингапуре несколько раз вывешивали красные флаги во время сессий. Сначала на пути гонщиков оказалось животное, а позже - авария с участием Феррари.

В эти выходные в Сингапуре проходит 18-й этап Формулы-1 сезона-2024. На треке уже состоялись практические заезды и квалификация для определения стартового положения пилотов на гран-при.

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Курьезное гран-при Сингапура

Во время одного из заездов на трассе произошел курьезный момент. Большая ящерица неожиданно пробралась на трек и побежала по дороге навстречу гонщикам.

Ящерица на трассе в Сингапуре:

Стюардам пришлось вывесить красные флаги и убрать дикое животное. Только после этого сессия была восстановлена. К счастью, ни ящерица, ни пилоты не пострадали.

Отметим, что квалификация завершилась крайне неудачно для Феррари. Во-первых, Карло Сайнс допустил дикую ошибку, не вписавшись в поворот. Испанец въехал в отбойник.

Видео аварии Карлоса Сайнса:

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Более того, его партнер по команде Шарль Леклер выехал за пределы трассы, поэтому ему не засчитали круг. Он финишировал девятым, а Сайнс – десятым. Победителем квалификации стал пилот Макларен Лендо Норрис, который опередил Макса Ферстаппена (Ред Булл) и Льюиса Хэмилтона (Мерседес).

Результаты квалификации гран-при Сингапура: