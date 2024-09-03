Украинцы зажигают: Яровой с мировым рекордом выиграл "золото", а Коваль "бронзу" Паралимпиады

Во вторник, 3 августа, состоялось несколько финалов соревнований по легкой атлетике. В одном из них Украину представляло аж два паралимпийца.

Украинские спортсмены соревновались в толкании ядра в классе F20. Александр Яровой и Максим Коваль представляли Украину в этом виде спорта, пишет 24 канал.

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Яровой стал чемпионом Паралимпиады-2024

Соперниками двух украинцев были представители Турции, Франции, Венгрии, Эквадора, Малайзии и Греции.

В третьей попытке Яровой толкнул ядро на 17,60 метра – это новый мировой рекорд. Кстати, предыдущее достижение принадлежало чемпиону Токио Максиму Ковалю.

Однако Александр не остановился на достигнутом. В четвертой попытке он толкнул ядро еще дальше – на 17,61 метра, улучшив предыдущий результат.

Яровой дважды обновил мировой рекорд / скриншот по трансляции Суспільного

Никто из соперников так и не сумел превзойти украинца. Александр Яровой стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра.

Бронзовая медаль досталась Максиму Ковалю. В своей лучшей попытке он показал результат 16,99 метра.

Итоговый результат в толкании ядра/ Скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Справка. Александр Яровой является серебряным призером Токио-2020, а Максим Коваль действующий паралимпийский чемпион Паралимпиады-2020.

Отметим, что на счету Украины уже 42 медали на Паралимпиаде-2024, в том числе 8 – золотые.