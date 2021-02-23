Олигарх и бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что хочет возродить клуб. И призывает к этому местных властей и всех неравнодушных.

Обращение Ярославского

О возрождении Металлиста Ярославский заявил в открытом письме, опубликованном на сайте его компании DCH.

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"В 2025 году исполняется 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наша обязанность как патриотов Харькова и Харьковщины – встретить этот юбилей достойно. Однако на сегодняшний день от славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура становится непригодной. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местным властям, заинтересованным в развитии региона, объединиться и возродить настоящий героический Металлист! со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть ему былую славу", – говорится в письме Ярославского.

Это письмо адресовано в. о. городского главы Харькова Игорю Терехову, главе Харьковской областной государственной администрации Айне Тимчук и главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Реакция городских властей

Игорь Терехов отреагировал на такое обращение Ярославского.

"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время пришла ко второй ступени чемпионата Украины.

Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре совместными усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное – вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист", – написал Игорь Терехов.