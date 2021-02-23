Ярославский хочет возродить Металлист, городские власти Харькова уже отреагировали
Олигарх и бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил, что хочет возродить клуб. И призывает к этому местных властей и всех неравнодушных.
Источник:DCH
Обращение Ярославского
О возрождении Металлиста Ярославский заявил в открытом письме, опубликованном на сайте его компании DCH.
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"В 2025 году исполняется 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наша обязанность как патриотов Харькова и Харьковщины – встретить этот юбилей достойно. Однако на сегодняшний день от славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура становится непригодной. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местным властям, заинтересованным в развитии региона, объединиться и возродить настоящий героический Металлист! со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть ему былую славу", – говорится в письме Ярославского.
Это письмо адресовано в. о. городского главы Харькова Игорю Терехову, главе Харьковской областной государственной администрации Айне Тимчук и главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.
Реакция городских властей
Игорь Терехов отреагировал на такое обращение Ярославского.
"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время пришла ко второй ступени чемпионата Украины.
Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре совместными усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное – вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист", – написал Игорь Терехов.
- Отметим, что Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. Он купил клуб, когда тот выступал еще в Первой лиге.
- Именно при участии Ярославского в городе отстроили футбольную инфраструктуру, в том числе провели реконструкцию стадиона "Металлист". И именно это позволило городу принять матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист олигарху Сергею Курченко из окружения Виктора Януковича.
- После Революции Достоинства он бежал в Россию, прекратив финансирование клуба. При этом Курченко отказался продавать Металлист.
- Из-за долгов Металлист в 2016 году был лишен профессионального статуса.
После этого в городе был создан футбольный клуб Металлист-1925. Он играет на этом же стадионе "Металлист". Однако не является правопреемником Металлиста.
- В 2020 году в Харькове был создан футбольный клуб Металл, которым занимается Евгений Красников. В Металлисте во времена Ярославского он был спортивным директором, а затем работал вице-президентом Динамо.
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