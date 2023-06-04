Нет равных: две из трех украинок оказались на пьедестале почета на турнире по прыжкам в высоту

Украинские легкоатлетки продолжают покорять мир. Наши спортсменки уже борются между собой за самые высокие награды.

Ярослава Магучих выиграла очередное международное первенство по прыжкам в высоту. Также две украинки обновили личные рекорды.

Достойно внимания Рекорд сезона в мире: Магучих завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги, Геращенко – вторая

Украинская гегемония

Лидеры сборной Украины по прыжкам в высоту – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко – продолжили свой летний сезон турниром Continental Gold Tour в Нидерландах на соревновании FBK Games. Всем трем удалось финишировать на турнире в первой четверке.

Победу на международных соревнованиях смогла одержать Ярослава Магучих (2.00 метра), которая торжествует уже в своем третьем первенстве из трех в сезоне, Ирина Геращенко (1.93 метра) же завоевала серебряную награду соревнований, а вот Юлия Левченко заняла четвертую строчку на турнире. . "Бронзовое" место же досталось Иоганне Геринг из Германии (1.90 метра), которая была одной из фавориток соревнований. Левченко и Геринг выдали идентичный результат, однако по количеству попыток представительница Германии опередила украинку, а потому финишировала третьей.

Стоит отметить, что для Геращенко и Левченко этот старт был вторым в сезоне. Также девушки смогли обновить личные рекорды сезона. Геращенко улучшила свой предварительный результат на 6 сантиметров – с 1.87 метра на 1.93, а вот Левченко на 9 сантиметров смогла перепрыгнуть саму себя, теперь показатель Юлии не 1.81 метра, а 1.90.