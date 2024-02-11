Прыгнула на два метра: Ярослава Магучих выиграла второй престижный турнир в 2024 году

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих удачно съездила в США на турнир местного легкоатлетического тура. Девушка почти не оставила шансов конкуренткам.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих ярко стартовала в сезоне-2024. В конце января девушка торжествовала на турнире в немецком Котбусе, пишет 24 канал.

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Тогда спортсменка из Днепра преодолела рекордные 2,04 метра. Теперь же Ярослава успешно приняла участие в турнире "золотого уровня" в Нью-Йорке, который является частью мирового легкоатлетического тура по США.

Главными конкурентками Магучих были американка Вашти Каннингер и француженка Наваль Меникер. Украинка начала с высоты 1,90 метра и на этот момент Меникер уже завершила соревнования.

Ярослава же все уровни вплоть до 1,97 метра брала с первой попытки. К планам в два метра она подошла вместе с Каннингер. Впрочем американке этот уровень не покорился, а вот украинка преодолела его с третьей попытки.

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Отметим, что для украинки эти соревнования являются подготовкой к чемпионату мира по легкой атлетике в помещении, который пройдет в Глазго (Шотландия) в начале марта. Там Магучих будет защитить звание чемпионки мира, победа ей покорилась в 2022 году в Белграде.